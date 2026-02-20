сегодня в 20:04

В Москве суд заочно осудил на семь лет экс-военного за фейки о ВС РФ

Замоскворецкий районный суд Москвы вынес обвинительный приговор экс-военнослужащему за распространение ложной информации о российской армии. Решение было принято без присутствия обвиняемого, об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции .

Замоскворецкий районный суд столицы огласил приговор Константину Владимировичу Ефремову. Судебное заседание состоялось 20 февраля 2026 года.

Бывшему военному назначено наказание в виде семи лет заключения. Такое решение суд заочно принял по статье о распространении недостоверных сведений о Вооруженных Силах России.

Помимо тюремного срока, Ефремову установили дополнительное ограничение сроком на четыре года. В течение этого периода ему запрещается заниматься любой работой, связанной с управлением интернет-ресурсами.

