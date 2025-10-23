В Москве суд продлил арест для сотрудника ЦУМ Outlet по делу о нацизме Общество сегодня в 18:25 Фото - © Adobe Stock

Московский суд продлил ограничительные меры для работника ЦУМ Outlet, которого обвиняют в реабилитации нацизма, об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Бутырский районный суд Москвы принял решение продлить меру пресечения для сотрудника ЦУМ Outlet Ильи К. на один месяц. Мужчина проходит обвиняемым по статье о реабилитации нацизма (ч. 4 статьи 354.1 УК РФ). Расследование в отношении него продолжается. Компетентные органы проводят ряд мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося.