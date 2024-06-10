В Москве стартовала реабилитация Верхнего Салтыковского пруда

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что сейчас водоем находится в неудовлетворительном состоянии, поскольку на дне скопились большие объемы иловых отложений. Из-за этого произошло зарастание водорослями и разрушение береговой линии.

«В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить в четвертом квартале этого года», — рассказал он.

Специалисты извлекут иловые отложения общим объемом более 325 кубометров, что позволит увеличить глубину.

Также они обновят береговую полосу протяженностью более 140 метров и создадут зону биоплато. В ней будут посажено более 1,8 тыс. водных растений