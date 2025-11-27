В Москве стартовал Всероссийский съезд учителей родных языков народов РФ
На пленарном заседании стартовавшего Всероссийского съезда учителей с докладом выступил начальник Управления государственной политики в сфере межнациональных отношений ФАДН России Тимур Цыбиков, сообщает подведомственное учреждение ФАДН России «Дом народов России».
«В рамках двухдневного съезда участники обсудят ключевые направления развития языкового многообразия в системе общего образования, вопросы преемственности обучения и современные подходы к полилингвальному образованию», — сказал Цыбиков.
По его словам, особое внимание будет уделено лучшим методическим практикам, инновационным образовательным технологиям.
Также будет затронута тема роли педагогов в формировании культурной и гражданской идентичности обучающихся.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.