В Москве стартовал отборочный этап чемпионата «Абилимпикс» для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В нем принимают участие более 1,6 тыс. москвичей, которые будут соревноваться в 62 компетенциях, сообщил мэр столиц Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Абилимпикс» — инклюзивная экосистема. Люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья находят признание, новые знакомства и работу на конкурсе профессионального мастерства. В этот раз на рынке труда будет 10 новых востребованных направлений, в том числе разработка мобильных приложений, графический дизайн и нейросетевое искусство.

Среди участников 22-летний Матвей Зуев, который участвует в чемпионате уже несколько лет и пробует себя в разных IT-направлениях. Он победил на всероссийском этапе, что помогло выпускнику колледжа получить первую работу в компании «Шереметьево-Карго».

На соревнованиях образовалась семья — Алексей и Анастасия Рабинович. Столяр и ландшафтный дизайнер познакомились на конкурсе. В этом году в чемпионате участвует только Алексей. Анастасия и маленький сын будут болеть за него дома.

Ольге Марковне Галиновской 76 лет — она самая опытная участница конкурса. В компетенции «Тестирование программного обеспечения» она выступит первый раз. До этого Ольга Марковна внедряла первые автоматизированные системы в России, теперь она делится опытом с молодежью.

Победители конкурса выйдут в финал и представят Москву на Национальном конкурсе.