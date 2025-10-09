В Москве спасли застрявшую за батареей огромную оранжевую ящерицу. В результате спасательной операции питомец не пострадал, сообщает Telegram-канал столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

В четверг днем в службу 112 поступило сообщение о застрявшем за батареей экзотическом домашнем питомце.

Хозяева решили провести генеральную уборку жилища своего экзотического любимца. В процессе они настолько увлеклись, что не заметили, как их экзотический эублефар улизнул исследовать квартиру. Ящерица быстро шмыгнула в сливной стакан стояка отопления и застряла там кверху хвостом. Хозяева не смогли самостоятельно освободить питомца и были вынуждены вызвать спасателей.

Прибывшие на вызов сотрудники МЧС приступили к спасению эублефара. Во время спасения в закладной стакан подкладывали лед, чтобы ящерица не перегрелась. Менее чем через полчаса спасатели извлекли питомца. В результате спасательной операции эублефар не пострадал.

