В Москве создали экспертный совет для подготовки школьников в точных науках

В Москве создали экспертный совет для подготовки школьников в математическом и естественно-научном профилях. Это часть стратегии правительства по развитию и повышению качества образования и интереса к точным наукам, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В совете более 50 экспертов. Среди них учителя, тренеры олимпиадных сборных, члены экзаменационных комиссий, выпускники и победители международных олимпиад, ученые, методисты, представители институтов и производственного сектора страны.

По словам Раковой, Москва стремится сохранить лидерство в сфере образования, поэтому усиливаются ключевые направления для обеспечения высокого уровня знаний и подготовки детей к будущему. Одно из таких направлений — математическое и естественно-научное образование. Это основа для формирования критического и логического мышления, создающая базу для многих образовательных программ.

«Уже весной мы приступаем к формированию новой системы подготовки и повышения квалификации учителей математики, а с нового учебного года в школах появятся городские учебные курсы по математике, науке и технологиям для 1–6 классов. Подобная трансформация требует серьезного и комплексного подхода. Для проработки образовательных решений в этом направлении мы создаем экспертный совет. Он соберет более 50 ведущих специалистов в области математики, информатики, физики, химии и биологии», — отметила Ракова.

Экспертный совет

Он займется согласованием и экспертизой дополнительных образовательных программ, пособий, курсов повышения квалификации для педагогов и анализом лучших практик и диагностических материалов для проведения оценочных процедур. Одна из главных задач — подготовка рекомендаций по материально-техническому оснащению школ.

Главой совета стал ректор Московского городского педагогического университета, доктор педагогических наук Игорь Реморенко. В состав вошли представители МГУ имени М. В. Ломоносова, МФТИ, НИУ ВШЭ.

«Сегодня многие государственные стратегии делают ставку на естественно-научное и математическое образование. Главное — не просто увеличить количество занятий, а углубить понимание, сделать сухие научные факты более осмысленными и интересными. Нам важно, чтобы новые программы вовлекали детей в творческую деятельность, давали возможность почувствовать „живое знание“. Для этого мы будем привлекать к сотрудничеству сильных учителей-практиков и постоянно корректировать движение в зависимости от результатов каждого года работы», — подчеркнул Реморенко.

Новые проекты в московских школах

Они будут запущены уже в ближайшее время. Речь идет о городских математических и естественно-научных кружках, олимпиадах для учеников с 3 класса и дополнительных программах. Все это позволит выявить талантливых детей на ранних этапах и создать условия для их развития.

Учитель математики лицея «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова, доцент механико-математического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Гаргянц отметил, что учить человека думать логически думать и принимать остроумные решения можно именно в начале образовательного пути.

«Дорога в большую науку начинается с цепочки маленьких детских открытий, почву для которых могут подготовить методически грамотные учебные материалы и внимательный профессиональный подход педагога кружка. Поэтому, используя опыт классических научных школ Московского государственного университета, нам важно с коллегами в рамках работы совета обсудить вопросы методики и подготовки педагогов», — отметил Гаргянц.

Достижения московского образования

Образовательная система в Москве демонстрирует высокие результаты в преподавании математики и естественно-научных дисциплин. Более половины дипломов победителей всероссийской олимпиады завоевали именно московские школьники. Каждый год число учеников, которые выбирают сдавать математику, физику и информатику на ЕГЭ, растет. Школьники все чаще интересуются точными науками и технологиями.

Экспертный совет создан по учрежденным мэром Москвы приоритетам развития столичного образования. Системе московского образования выделили дополнительно 46 млрд рублей. Теперь увеличится финансирование школ, введут единый норматив для 5–9 и 10–11 классов. Также будет развиваться система среднего профессионального образования и число бюджетных мест в колледжах.