В Москве состоится II форум «Мамы. Дети. Бизнес» в преддверии Женского дня

В рамках форума пройдут выступления более 40 экспертов и успешных предпринимателей. Более 1000 участниц смогут получить ценные рекомендации по ведению бизнеса, разобраться в ключевых аспектах предпринимательской деятельности и установить деловые связи с успешными предпринимателями, инвесторами и партнерами. Программой форума предусмотрено более 20 сессий, посвященных различным аспектам предпринимательства, таким как личный бренд, инвестиции, франчайзинг, маркетинг, электронная коммерция и поиск клиентов.

Участниц форума ждут выступления известных спикеров и экспертов, среди которых Виктория Дайнеко, Виктория Дмитриева и Марина Ким, а также индивидуальные консультации с менторами.

Для родителей с детьми будет организована детская зона с аниматорами и подарками, где дети смогут весело провести время, пока их мамы будут участвовать в деловой программе. Для юных гостей старше 6 лет откроется образовательный клуб, где ребят ждут увлекательные мастер-классы и интерактивные занятия. На площадке форума будет работать ярмарка «Сделано в Москве», где участницы смогут ознакомиться с продукцией столичных брендов и предпринимателей.

Мероприятие привлечет внимание ведущих российских СМИ, которые осветят ключевые моменты форума, истории участниц и актуальные темы женского бизнеса. На площадке форума будут работать профессиональные видеографы и фотографы, которые помогут участницам запечатлеть яркие моменты, а в зоне делового портрета можно будет сделать профессиональные снимки для качественного контента и личного бренда.

Кроме того, на форуме будет организована бьюти-зона от специального партнера, где участницы смогут пройти диагностику у профессиональных косметологов и получить персональные рекомендации по уходу.

Финал форума обещает быть ярким и насыщенным: зрителей ждут захватывающие музыкальные номера и показ мод.

Мероприятие «Мамы. Дети. Бизнес» собирает вместе успешных женщин-предпринимателей. Это мероприятие становится не только образовательной, но и коммуникационной платформой, на которой участники могут обменяться опытом, найти партнеров и наставников. В форуме примут участие женщины из разных регионов России, включая Москву, Московскую область, Камчатку, Краснодар, Тюмень, Новосибирск и Уфу.

Регистрация на мероприятие открыта до 27 февраля 2025 года. Участие в форуме бесплатное. Чтобы не упустить возможность стать частью этого значимого события, зарегистрируйтесь заранее на официальном сайте форума: мамыдетибизнес.рф.

Мероприятие состоится при поддержке Министерства экономического развития РФ. Организаторами выступают Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Фонд поддержки социальных проектов. Генеральные партнеры — ГБУ «Малый бизнес Москвы», проект «Сделано в Москве». Специальный партнер — ESTILAB — российский производитель косметики под брендами ICON SKIN и DE_CODE.

Губернатор Подмосковья отметил, что в регионе 30% оборота всей экономики составляет малый бизнес.

«Последние несколько лет на него давят то коронавирус, то санкции. Но плюсы малого бизнеса в том, что он может и хрупкий, но быстрее адаптируется к внешним условиям и восстанавливается за счет гибкости», — написал глава региона.