сегодня в 23:28

В Москве собрали почти 1 млн кубометров снега за двое суток

В Москве коммунальные службы собрали почти 1 млн кубометров снега, выпавшего в результате сильного снегопада, за двое суток, пишет ТАСС .

«На снегоплавильные пункты вывезено 0,75 млн кубометров снега с начала сильнейшего снегопада, обрушившегося на столицу вечером 8 января», — сообщили в комплексе городского хозяйства столичной мэрии.

В Москве к 11 января выпало 72% месячной нормы осадков. Высота снега в полтора раза больше положенного, согласно многолетним наблюдениям, — 37 сантиметров. В Московской области местами появились полуметровые сугробы.

Согласно предварительным данным, 19 января по Московскому региону ударят истинные Крещенские морозы. Ожидается от минус 20 до минус 25 градусов.

