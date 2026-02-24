В Москве с размахом отпраздновали Масленицу вместе со звездами

В минувшие выходные ведущие НАШЕго Радио устроили настоящий праздник для москвичей и гостей столицы, отметив широкую Масленицу на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово». Главным событием дня стал большой концерт, где для зрителей выступили группы Casual, «Тайм-Аут», «После 11», «Ключевая», а также певица и ведущая Шоу Дня на НАШЕм Радио Алиса Вокс, сообщила пресс-служба «Мультимедиа холдинга».

На протяжении четырех часов на сцене царила атмосфера настоящего музыкального драйва и чистых эмоций — артисты самых разных жанров сменяли друг друга под нескончаемые аплодисменты публики. Гости не только танцевали и водили хороводы, но и с радостью делали памятные снимки с любимыми ведущими, порой преподнося им искренние сюрпризы: так, Яне Лукьяновой зрители подарили теплые варежки. Особое впечатление на всех произвела Алиса Вокс, которая удивила мощью своего голоса, исполнив знаменитую песню «Ой, мороз, мороз» и другие любимые композиции. Ведущие Александр Бон, Дмитрий Ленский и Андрей Ломанов то и дело заряжали толпу искрометным юмором, не давая никому замерзнуть, а Андрей Куренков пообещал прямо с места событий провести вечерний эфир «ФАнотеки».

«Мы искренне рады, что несмотря на морозный выходной, среди множества площадок столицы гости и слушатели выбрали именно нашу. Вы очень тепло встречали и поддерживали музыкантов, а играть и петь на открытом воздухе в такую погоду было по-настоящему непросто. Мы долго готовились к этому празднику, вкладывали в него душу, и лучшей наградой для нас стали ваши улыбки, энергия и живые эмоции. Спасибо каждому, кто пришел, кто подпевал, кто оставался с НАШИм Радио — вы сделали этот день особенным», — поделился программный директор НАШЕго Радио Игорь Паньков.

В течение праздника ведущие разыгрывали среди гостей сертификаты на экскурсии в Музей истории водки и посещение Избушки Бабы-яги с Колокольней, а также приглашения на увлекательные мастер-классы по росписи пряников и выпечке блинов. Дети вместе с родителями с удовольствием участвовали в конкурсах, а кульминацией вечера стало выступление группы Casual. Ее солист Алексей Яшин признался, что этот сет стал одним из лучших для коллектива в новом году.

«Сегодня на площадке очень много народа — все танцевали и были в отличном настроении. Чувствовались очень хорошая энергетика, люди знали все наши песни и подпевали. Каждый год мы принимаем участие в Масленице, и я хочу сказать большое спасибо НАШЕму Радио, которое нас всегда приглашает. Обычно у нас в это время гастрольные туры, но мы находим время, чтобы вместе с любимыми слушателями отметить прекрасный праздник встречи весны», — рассказал Алексей Яшин.