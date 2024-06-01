В Москве резко сократилось присутствие грабителей, разбойников и воров

Старший прокурор отдела прокуратуры Москвы Анастасия Анфиногенова заявила, что за январь–апрель 2024 года в столице снизилось количество краж, разбойных нападений и грабежей. По ее словам, ощутимее всего спад числа грабежей — на 22,9% меньше, чем произошло за аналогичный период годом ранее, сообщает «Вечерняя Москва».

Прокурор отметила, за первые четыре месяца 2024 года в Москве совершено на 19% меньше краж и на 13,6% — разбойных нападений. В Москве стали почти на треть (30%) реже угонять автомобили, а обворовать квартиры — на 12,8% меньше.

В 2023 году, как отчитывалось МВД, в России в целом снизился уровень преступности. Официальный представитель ведомства Ирина Волк заявляла, что раскрываемость уголовных дел об убийстве, изнасиловании, разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью превышает 96 процентов.