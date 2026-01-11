В Москве разрисовавших стены дома подростков заставили убирать снег

Московские подростки, изрисовавшие фасад многоквартирного дома, понесли необычное наказание — местные жители заставили их убирать снег после циклона «Фрэнсис». Родители подростков согласились на наказание, посчитав его лучше заявлений в полицию, сообщает РЕН ТВ .

События развернулись возле здания на 9-й Парковой улице. Три молодых человека явились с экипировкой для создания граффити — рюкзаками, перчатками и краской в баллончиках. Они нанесли на стену дома рисунок, вдохновившись работами Бэнкси и других известных уличных художников.

Скрыться подросткам не удалось — жители дома застали их прямо на месте происшествия. Свидетели рассказали, что задержанные подростки пытались сопротивляться и применили против взрослых газовый баллончик с перцовым составом.

Управляющий домом сообщил журналистам, что задержал трех нарушителей и изъял у них баллончики с краской. По его словам, именно эти подростки занимались порчей фасадов зданий и подъездов.

На место происшествия прибыли родители задержанных. В ходе обсуждения стороны пришли к компромиссному решению — обойтись без привлечения правоохранительных органов. Вместо этого юным вандалам предстоит несколько дней заниматься уборкой придомовой территории от снега, выпавшего во время сильного снегопада.

