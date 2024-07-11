В Москве расцвели шоколадные деревья

сегодня в 12:59

В викторной оранжерее «Аптекарского огорода» в столице расцвели шоколадные деревья. Плоды крепятся к стволу дерева, а не к ветвям, сообщает пресс-служба «Аптекарского огорода».

Урожай созреет чуть позже. Количество плодов будет зависеть от числа опыленных цветов.

По форме крупные плоды напоминают лимон, вытянутую дыню или огурец. Внутри них находятся около 20-60 какао-бобов, применяемых для изготовления какао-массы, какао-порошка и шоколада.

В благоприятных условиях какао плодоносит ежегодно с 5 лет.