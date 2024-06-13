В Москве расширяют программу стимулирования создания мест приложения труда

В столице будет расширена программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), инвесторы получат дополнительные стимулы строить детсады, школы и поликлиники. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Согласно нововведениям, льготы будут предоставляться во время строительства социальных объектов за пределами участков, которые входят в один проект планировки территории с льготируемой жилой застройкой.

Как отметили в департаменте инвестиционной и промышленной политики, город активно вовлекает застройщиков в развитие коммерческой инфраструктуры, в том числе расширяет меры поддержки инвесторов, участвующих в программе стимулирования создания мест приложения труда. В результате в столице возведут более 4,6 млн кв. м недвижимости, а объем инвестиций в проекты превысит 1,5 трлн рублей.

«В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда «Самолет» строит объекты социальной инфраструктуры (детские сады, школы), а также объекты коммерческой инфраструктуры, включая технопарки, офисные здания, торговые центры и ФОКи. В моменте в строительстве находятся 6 объектов коммерческой недвижимости (общей площадью 75 тыс. кв. м), еще 12 проектов находятся на стадии проектирования (общей площадью 196 тыс. кв. м)», - отметил управляющий директор бизнес-юнита «Коммерческая недвижимость» группы «Самолет» Дмитрий Тихонов.

Он добавил, что возводимые и планируемые проекты коммерческой инфраструктуры значительно улучшат качество жизни в жилых кварталах компании, представляя жителям широкую линейку различных сервисных функций и уменьшая эффект маятниковой миграции.

Ключевым условием для участия в программе стимулирования создания МПТ будет расположение школ, детских садов и поликлиник в шаговой доступности от новостроек и возможность их использования жителями.

Подтверждение этому нужно получить в Москомархитектуре и в профильном департаменте столицы.

Программу стимулирования создания МПТ утвердили в 2019 году. Она охватила почти все городские районы. За время действия программы заключили свыше 100 соглашений. В реализацию проектов инвестируют 1,5 трлн рублей. Благодаря этому появятся 215 тыс. новых рабочих мест почти во всех отраслях городской экономики.

Подать заявку на получение спецстатуса можно на инвестпортале столицы.