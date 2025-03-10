В Москве расширяют историческую навигацию в преддверии Дня Победы

На территории столицы установлено свыше 4 тыс. указателей с QR-кодами, которые посвящены знаковым местам и героям. Еще 240 новых указателей появится ко Дню Победы, сообщает «Царьград» .

Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, изначально указатели с QR-кодами разместили в мегаполисе в честь празднования 75-летия Победы. Эта навигация помогает горожанам и гостям Москвы находить знаковые места и узнавать их историю.

Подобные указатели появились на домах маршалов Победы и Героев СССР, а еще около воинских мемориалов, среди которых памятники Георгию Жукову, Константину Рокоссовскому, героям-медикам и студентам МГУ. Навигация установлена и у мест, связанных с космонавтами, полярниками, писателями и путешественниками.

К 9 Мая в столичной Коммунарке появятся знаки, которые расскажут о подвиге разведчика Геворка Вартаняна. На Поклонной горе будет сделана навигация к памятникам морякам, танкистам, фронтовым собакам и т. д.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.