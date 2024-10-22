В Москве расширили возможности архива для составления генеалогического древа

Главархив столицы расширил возможности для поисков сведений о предках и разместил списки награжденных за участие в Отечественной войне 1812 года в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории», сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что за последние несколько лет в мегаполисе сильно расширили возможности для тех, кто составляет генеалогическое древо.

«Каждый шаг в этом направлении — это возможность соединить поколения и восстановить утерянные связи», — сказала Ракова.

По ее словам, новые списки москвичей помогут горожанам больше узнать об истории семьи, так как в разделе есть не только имена офицеров, но и рядовых, ополченцев, партизан, жителей и крестьян, ставших героями далеких событий.

Еще в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» горожане могут посмотреть сведения о предках, заставших Великую Отечественную войну.

Несколько лет на базе Главархива Москвы работает онлайн-сервис «Моя семья». С помощью него россияне ищут данные о предках, живших в Москве и Московской губернии до 1917 года.