В Москве проведут юбилейный 20-й форум «Сообщество»

Юбилейный 20-й форум Общественной палаты России (ОП РФ) «Сообщество» будет проходить с 31 октября по 1 ноября. Мероприятие ожидается в Национальном центре «Россия».

В 2025 году ОП РФ отмечает 20 лет с момента учреждения. В 2005 году появился федеральный закон «Об Общественной палате России». Тогда же был собран и первый состав.

За 20 лет функционирования ОП РФ выросла до авторитетного института гражданского общества. Она помогает обществу и власти выстраивать друг с другом диалог. Благодаря этому получается добиться системных изменений и справедливых решений для всех сторон.

Подробности мероприятия

Одно из главных событий года — форум «Сообщество». Его проведут перед Днем народного единства, с 31 октября по 1 ноября в Национальном центре «Россия» в Москве.

На мероприятие каждый год приезжают около пяти тыс. гражданских активистов из разных субъектов РФ. К участникам часто обращается президент России Владимир Путин.

Тема мероприятия — «Институты гражданского общества: вчера, сегодня, завтра». Поучаствовать в форуме можно бесплатно. Для этого нужно зарегистрироваться до 27 октября.

ОП России заняла позицию главного института гражданского общества. Общественная палата имеет длинную 20-летнюю историю. Она показывает, что гражданское общество в стране повзрослело. Осмысление подобного периода описывается в «Докладе о состоянии гражданского общества». Его покажут во время форума. В этот период происходили победы в жизни государства, которые оказались возможны благодаря совместной работе общества и власти.

Улучшение системы общественного контроля, формирование общественных советов при органах власти, региональных общественных палат и ОНК, поддержка СО НКО и волонтерства, общественная экспертиза законопроектов, появление институтов развития некоммерческого сектора, независимое наблюдение за выборами, отраслевые общественные проекты, работа по внесению поправок в Конституцию РФ — лишь небольшое количество инициатив, которые привели к достижениям народного единства. Дискуссионные площадки мероприятия будут точкой фиксации нынешнего состояние этих и иных направлений, инструментом планирования и их будущего развития.

Секретарь ОП РФ Лидия Михеева заявила, что для участия в форуме приглашают различных публичных личностей, активистов, волонтеров, сотрудников органов власти, социально ориентированных предпринимателей и средства массовой информации. Также посетить его могут все неравнодушные россияне. За 20 лет Общественная палата оказалась важной площадкой для установления диалога между властью и обществом.

Список участников

В «Сообществе» примут участие: экономист, автор книги «Кристалл роста. К русскому экономическому чуду» Александр Галушка, генеральный директор Музея Победы Александр Школьник, заслуженный тренер России Ирина Винер, президент Лиги здоровья нации, всемирно известный кардиохирург Лео Бокерия, народная артистка России Диана Гурцкая, директор Агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова, журналист Армен Гаспарян, блогер Дмитрий Пучков, скрипач Петр Лундстрем, предприниматель Олег Сирота, писатель Сергей Лукьяненко, ведущая канала «Спас» Наталья Москвитина, ведущие Александр Олешко и Светлана Зейналова и другие лидеры общественного мнения. Программа форума опубликована по ссылке.

