В Москве проведут 230 бесплатных экскурсий в рамках столичной программы «Мой район»

В столице начинается второй этап цикла экскурсий в рамках программы мэра Москвы «Мой район». С 10 июля по 30 октября организуют 230 тематических прогулок — на треть больше, чем в прошлый раз. Об этом сообщила заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она отметила, что опытные гиды проведут москвичей и туристов почти по 100 маршрутам. Причем 40 из них представят впервые.

«Всего в 2024 году такие познавательные прогулки пройдут в 77 районах города: Таганском, Бабушкинском, Можайском, Пресненском, Вешняках, Хорошево-Мневниках, Раменках и многих других», — отметила Сергунина.

По каждому маршруту экскурсии состоятся по два-три раза. Одна из новых посвящена району Бирюлево Восточное. В ходе нее предлагается посетить Бирюлевский дендропарк, занимающий второе место среди московских парков по количеству редких экземпляров деревьев и кустарников.

Маршрут по Раменкам пролегает там, где прежде было одноименное село, а также поселение Троицкое-Голенищево. Участникам расскажут об истории студии «Мосфильм», предложат прогуляться вдоль улиц Мосфильмовской, Пырьева и Довженко, посетить Аллею звезд российского кинематографа и побывать возле дома, в котором жил Андрей Тарковский.

На экскурсии по Богородскому району горожанам и туристам покажут действующую деревянную церковь XIX века — храм Спаса Преображения и улицу, где свое детство провел знаменитый советский вратарь Лев Яшин.

Местные жители нередко оказываются среди слушателей и дополняют рассказы гида своими историями.

Онлайн-регистрация на экскурсии уже открыта.

«Экскурсии охватывают разные районы: от Северного Медведкова до Теплого Стана, от Крылатского до Бирюлева Восточного. Каждый из них богат историей, наследием и архитектурными шедеврами, которые нужно уметь разглядеть. Такое знакомство является прекрасной возможностью не только узнать о прошлом, но и увидеть, как меняется наша столица», — добавил один из организаторов цикла экскурсий, победитель конкурса «Московские мастера» 2023 года в номинации «Экскурсовод» Евгений Степанов.

С начала 2024 года уже проведено 165 познавательных прогулок. В них приняли участие больше шести тысяч человек. Самыми популярными оказались маршруты по районам Дорогомилово, Ново-Переделкино, Покровское-Стрешнево, Преображенское и Сокольники. Цикл экскурсий подготовлен при поддержке проекта «Гуляем по Москве».