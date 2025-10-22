В Москве прошла презентация городской недвижимости для бизнеса в сфере общепита

Всего на мероприятии в формате роуд-шоу «Бизнес со вкусом. Городская недвижимость для открытия кафе или пекарни» было презентовано 8 объектов площадью от 44 до 159,5 кв. м.

«Общественное питание — одно из самых популярных направлений бизнеса, сочетающее стабильность спроса и большую вариативность коммерческих стратегий. В Москве востребованы самые разные форматы такой деятельности: от бюджетных кафе до ресторанов высокой кухни, от локальных кулинарий, кондитерских и пекарен до компаний, предоставляющих услуги доставки готовой еды и организации фуршетов. Помещения от города, подходящие для таких проектов, мы представили предпринимателям на роуд-шоу. Приобрести их можно на открытых аукционах, имея лишь регистрацию на цифровой торговой площадке „Росэлторг“ и электронную подпись», — уточнил Пуртов.

Помещения находятся по адресам: улица Милашенкова, дом 7, корпус 2; Перовская улица, дом 40А; улица Бехтерева, дом 29, корпус 2; Чечерский проезд, дом 28, корпус 2; Краснодонская улица, дом 50; улица Лавочкина, дом 10А; Промышленный проезд, дом 4; Авиационная улица, дом 61/2. Все они расположены на первых этажах и имеют отдельный вход с улицы.

Организатором мероприятия стал столичный Департамент по конкурентной политике. Подобные встречи для предпринимателей и других жителей города, заинтересованных в запуске или масштабировании своего дела, проводятся в Москве каждый месяц.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы.