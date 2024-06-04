В Москве прошел Третий Всероссийский ИОТ-слет

Свыше 170 представителей университетов России собрались 30–31 мая на Третьем Всероссийском ИОТ-слете на ВДНХ в лектории Российского общества «Знание» в павильоне «Атом». Об этом сообщает пресс-служба министерство инвестиций и инноваций Подмосковья.

ИОТ-слет — одно из ключевых ежегодных мероприятий Десятилетия науки и технологий в России в треке «Проектирование будущего», ориентированное на дискуссии и обмен опытом ректоров и проректоров, руководителей ПИШ и ИТ-команд российских вузов, внедряющих или планирующих внедрение индивидуальных образовательных траекторий для студентов.

Организаторы мероприятия: ИОТ-университет, «Научно-образовательная политика», ФГАНУ «Социоцентр» в партнерстве с ИОТ-консорциумом вузов и Российским обществом «Знание».

Делегаты представили более 80 университетов изо всех федеральных округов Российской Федерации. География участников — от Владивостока до Калининграда, от Элисты до Якутска, от Мурманска до Симферополя.

Самый многочисленный по количеству участников ИОТ-слет собрал не только технические, медицинские, экономические и юридические университеты, но и вузы креативных направлений, а также педагогические и сельскохозяйственные.

Темы ключевых панельных дискуссий двух дней: «Управление университетом в современных контекстах» и «Удобный университет: пространство возможностей, целеполаганий и вызовов».Модераторами дискуссий выступили научный руководитель экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика», член Общественного совета при Минобрнауки России Евгений Сженов, генеральный директор ИОТ-университета, главный архитектор Modeus Павел Музыка, заместитель генерального директора CUSTIS, директор мероприятий ИОТ-сообщества Ирина Гордина.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова так определила приоритеты для университетов: «Моя мечта, когда все университеты перестанут быть скучными и начнут развиваться, причем делать это в трех смыслах.

Научный руководитель программы «Приоритет-2030», профессор Московской школы управления «Сколково» Андрей Волков подчеркнул важность деятельной управленческой рефлексии: «Нужны доверие и откровенность, группа людей, которые берут ответственность на себя».

Проректор по образовательной деятельности ТГУ в ключевом докладе «Управление изменениями в университете в условиях глобальной трансформации высшего образования» подчеркнул, что в 2025–2026 учебном году и далее вся система высшего образования России начнет переходить на новую систему. И сейчас невозможно не вести разговор с индустриями, с работодателями о будущем.

Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Андрей Омельчук отметил, что д ля увеличения количества квалифицированных специалистов необходимо создавать сетевые образовательные программы, объединяя классические и отраслевые университеты. Программы могут обладать междисциплинарными фундаментальными знаниями в области биомедицины, объединяющие медицинские университеты с инженерными и техническими вузами для разработки новых медицинских технологий, в области информационных технологий, объединяющих компьютерные науки с бизнес-образованием для подготовки специалистов в области цифровой трансформации и другие.

Своими кейсами и наработками на ИОТ-слете поделились эксперты ИОТ-университета, а также участники из Южно-Уральского государственного университета, Северного (Арктического) федерального университета, Университета ИТМО, ТюмГУ, ТУСУР, Российского общества «Знание», ДГТУ, СибГИУ, ТГУ и СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

Генеральный партнер ИОТ-слета — ИОТ-консорциум вузов, в состав которого входят университеты-лидеры внедрения индивидуальных образовательных траекторий, создающие методологическую и технологическую базу ИОТ. Сегодня в ИОТ-консорциуме 14 высших учебных заведений РФ: МГИМО МИД России, НГУ, НИЯУ МИФИ, САФУ, Сеченовский Университет, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПбПУ, ТГУ, ТИУ, ТюмГУ, УрФУ, ЧГУ, ЮФУ и ЯГТУ, объединившиеся на базе платформы Modeus, чтобы совместно работать над темой цифровой трансформации высшего образования в России и внедрять ИОТ в свои рабочие процессы.

Андрей Воробьев добавил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.