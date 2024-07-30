В Москве прошел финал первой региональной фиджитал-игры «Вспомни Первым»

Весной в Подмосковье стартовал первый интеллектуальный фиджитал-турнир «Вспомни Первым». Третья игра прошла на площадке международной выставки-форума «Россия». Финал фиджитал-турнира стал ключевым интеллектуальным состязанием и объединил ярких молодых людей из разных городов.

Игра прошла в мультиформатном пространстве Молодежи Москвы.

Финал турнира — это уникальная возможность получить летний заряд энергии от творчества и знаний на заключительной фиджитал-викторине, а также выиграть ценные призы: брендированную продукцию проекта, умные колонки и многое другое. Финальное событие было приурочено к международному дню дружбы, а его темой стала молодежь России.

Фиджитал-турнир — это место, где VR и ChatGPT становятся проводниками в необъятный мир знаний и цифровых технологий для школьников и студентов Московской области.

Фото - © Анастасия Сивякова/РИАМО

Игра состоит из двух частей: классической и цифровой. Формат классической игры проходит стандартно в виде вопросов от ведущего и ответов от команд. Во время цифрового этапа участники соревнуются в виртуальной среде, выполняя задания в виртуальной реальности. Кроме того, претенденты также отвечали на вопрос искусственного интеллекта.

Цифровую часть викторины создали и провели специалисты команды «Королев Креатив». Они же предоставили свое VR-пространство для игры.

Фиджитал-турнир «Вспомни Первым» проводится в рамках трека «Делаю» Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход». Событие поддержали Министерство информационных и социальных коммуникаций, Общественная палатой, РИАМО и подмосковное отделение «Движения Первых».

В финале участники из Москвы и городов Московской области разыграли умную колонку.