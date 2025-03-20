В Москве пройдет вторая Планерка CLUB 500 о главных социальных связях в бизнесе

30 марта Москва вновь соберет лидеров рынка и предпринимателей на значимое событие — вторую Планерку CLUB 500, которая пройдет в отеле The Carlton. В центре внимания окажется феномен дружбы в деловой среде. Вопрос, который редко обсуждается на традиционных бизнес-форумах, станет ключевым: какие связи действительно помогают предпринимателям развивать проекты, вести переговоры и создавать устойчивый бизнес? Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Основные темы: от доверия к росту

Откроет мероприятие Михаил Федоренко — советник руководителя ФАС России, научный руководитель корпоративных институтов и бывший генеральный директор АО «Деловая среда» ПАО Сбербанк. Он расскажет, почему в мире крупных сделок дружба — это не просто приятное дополнение, а важная стратегия развития бизнеса. В своем выступлении он затронет следующие аспекты:

Что объединяет сильные команды, устойчивые компании и сообщества.

Почему самые прочные союзы строятся на доверии, а не на расчете.

Что делает деловые связи долговечными и устойчивыми к изменениям.

Какую роль дружба играет в экономике, переговорах и реализации крупных проектов.

Эксперт также поделится алгоритмами и инструментами, которые помогут предпринимателям не только расширять круг делового общения, но и создавать эффективную сеть союзников и единомышленников.

Чек-лист доверительных связей: как найти настоящих партнеров

Александр Колмановский — известный психолог-консультант, эксперт в области деловых и личных отношений, преподаватель курса «Психология отношений» в МГУ — поднимет вопросы о качестве окружения и навыках построения надежных связей. За более чем 20 лет практики он изучил природу доверительных отношений, помогая бизнесменам, политикам и лидерам команд преодолевать коммуникационные барьеры.

Он раскроет принципы формирования долгосрочных связей, на которых держатся крупнейшие компании и бизнес-сообщества, а также поможет участникам понять, какие отношения способствуют росту, а какие могут стать слабым звеном. Вместе с ним участники разберут типичные ошибки, мешающие выстраивать доверие.

Психология бизнеса и управление командами

Одним из ключевых спикеров станет Максим Фельдман — эксперт по социальному интеллекту и стратегическому нетворкингу, предприниматель и бизнес-наставник. В своем выступлении он расскажет, как психология влияет на успех в бизнесе, почему эмоциональный интеллект становится важнейшим навыком для руководителей и какие методы помогают создавать сплоченные и мотивированные команды. Особое внимание будет уделено построению доверительных связей: расширению сети полезных контактов и укреплению существующих деловых отношений.

Homo amicus: дружба как инвестиция в будущее

Концепция homo amicus — «человек-друг» — становится новым ключом к пониманию успешного предпринимательства. В мире, где алгоритмы предсказывают поведение клиентов, а искусственный интеллект предлагает оптимальные бизнес-стратегии, человеческий фактор остается решающим. Дружба в бизнесе — это не только эмоциональная поддержка, но и актив, который влияет на принятие решений, скорость роста компании и ее устойчивость в кризисные периоды.

Деловой нетворкинг в действии

Планерка CLUB 500 — это не просто лекции, а интерактивная платформа для обмена опытом. Участники смогут применить полученные знания на практике: в программе дня — интерактивные дискуссии, тематические круглые столы и специальные сессии для нетворкинга, где можно будет найти будущих партнеров.

Формат открытых обсуждений позволит участникам делиться своими кейсами, задавать вопросы и получать ценные инсайты от тех, кто уже использует силу социальных связей в бизнесе.