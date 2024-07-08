В Москве пройдет Всероссийский слет студентов

В Москве с 22 по 25 ноября 2024 года состоится Всероссийский слет студенческих отрядов, который посвящен 65-летию движения студенческих отрядов в Российской Федерации и 20-летию учреждения МООО «РСО». Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Слет проводится в целях поддержки и развития движения студенческих отрядов, привлечения в него представителей молодежи и популяризации движения как социальной среды для профессиональной и личностной самореализации молодого поколения.

Участниками слета станут 12 500 участников движения студенческих отрядов разных поколений из 89 субъектов Российской Федерации и дружественных стран.

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