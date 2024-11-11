В Москве пройдет Всероссийский съезд фитнес-индустрии

Вся фитнес-отрасль России встретится на мероприятии, играющем ключевую роль в укреплении взаимодействия бизнеса и власти.

Уникальный проект распахнет свои двери на изысканной площадке в стиле Ар-Деко — «Яровит Холл» в центре Москвы на Большой Якиманке, 26.

Организатор мероприятия — Национальное фитнес-сообщество при поддержке министерства спорта Российской Федерации. Участники мероприятия: представители министерства спорта Российской Федерации, представители органов исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта, главы региональных представительств и члены правления национального фитнес-сообщества, операторы фитнес-индустрии: учредители, руководители фитнес-клубов со всей России, руководители общественных и некоммерческих организаций.

Темами мероприятия станут: Преимущества взаимодействия государства с отраслевыми сообществами. Участие негосударственного сектора в мероприятиях. Участие фитнес-отрасли в государственной программе Российской Федерации. Как встроить фитнес-зону в действующий отель. Клиентоцентричность и другие актуальные тренды. Операционная деятельность и оперативное выполнение задач. Как создать благоприятные условия для партнерства и укрепить личный бренд. Законодательные нормы, касающиесяпрофессиональных стандартов и соответствия компетенций. Поддержка и развитие детско-юношеского спорта с помощью фитнес-индустрии. Как оптимизировать затраты и эффективно управлять финансами. Новейшие достижения науки в медицине и др.

В мероприятии примут участие более 100 спикеров, свыше 3 тыс. участников онлайн и оффлайн со всей России.

Полная программа и регистрация на съезд доступно по ссылке.