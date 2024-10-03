В Москве пройдет VI Евразийский деловой форум «Интеграция» 15 ноября

15 ноября 2024 в Москве состоится VI Евразийский деловой форум «Интеграция». Форум проводится ежегодно при участии ЕЭК и правительства России. Ключевая тема форума — «Технологический суверенитет и промышленная кооперация в интересах бизнеса», сообщает пресс-служба организаторов.

Основная цель мероприятия — укрепление практического сотрудничества и экономической связанности между регионами, а также повышение уровня информированности о мерах поддержки участников внешнеэкономической деятельности и методах продвижения отечественной продукции в страны ЕАЭС и другие дружественные страны.

В рамках форума планируется обсудить перспективы развития торговых связей в условиях переориентации торговли на Восток, современные цифровые тенденции в мире бизнеса, проекты в области развития станкостроения, промышленных роботов и автоматизации производства, а также энергетические и экологические приоритеты, развитие евразийских транспортных коридоров, проекты в сфере космических технологий и ОПК, кадровый потенциал промышленной отрасли.

За 5 лет ежегодного проведения Евразийский деловой форум «Интеграция» успешно зарекомендовал себя как авторитетная и действенная площадка для эффективного международного диалога. С целью продвижения целей и задач форума, на постоянной основе организаторами форума проводятся бизнес-миссии в регионы России, страны ЕАЭС и другие дружественные страны, которые способствуют эффективному использованию интеграционных преимуществ и развитию новых деловых связей.

Подробная информация о форуме и архив его проведения доступны на сайте eacongress.com.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.