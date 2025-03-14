В Москве пройдет вебинар по вопросам имущественно-земельного законодательства

Мероприятие под названием «Межведомственное взаимодействие с органами исполнительной власти по вопросам земельно-имущественных отношений», организованное Госинспекцией по недвижимости Москвы, пройдет 18 марта в 16:00. Участие в вебинаре бесплатное, сообщила пресс-служба ведомства.

Онлайн-мероприятие будет полезно как физическим, так и юридическим лицам, которые занимаются предпринимательской или хозяйственной деятельностью на территории Москвы.

Спикером выступит Владимир Чугунов, заместитель начальника Управления контроля за объектами недвижимости по Юго-Западному административному округу. Он подробно объяснит, как строится взаимодействие с органами исполнительной власти столицы.

Участники вебинара узнают о том, как организована работа по предотвращению нарушений в сфере земельного законодательства, а также о вопросах, которые могут быть решены в рамках сотрудничества с различными ведомствами.

Кроме того, слушателям расскажут о совместных инициативах органов исполнительной власти Москвы, направленных на предотвращение и пресечение нарушений в земельно-имущественной сфере.

Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться по предоставленной ссылке (https://my.mts-link.ru/j/56333651/1950332799).