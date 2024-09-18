В Москве пройдет семинар-практикум по финансовой поддержке промпредприятий

В столице 20 сентября состоится семинар-практикум на тему «Новые условия финансовой поддержки в виде компенсации части затрат по лизинговым платежам». На мероприятии представители лизинговых компаний и предприниматели узнают о программах Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП), сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Фонд предлагает столичным промышленникам и инвесторам около 10 программ финансовой помощи. Благодаря им компании могут привлекать средства в развитие заводов, различных объектов и других крупных проектов. Так, только за первое полугодие 2024-го предприятия Москвы инвестировали в свое развитие около 100 млрд рублей», — сказал Гарбузов.

МФППиП будет проводить семинар-практикум, в рамках которого о крупных реализуемых проектах, действующих программах, методах их реализации и многом другом расскажут представители организации.

Основное внимание уделят новой, запущенной в текущем году программе компенсации части затрат по лизинговым платежам за оборудование. На сегодняшний день благодаря данной мере стимулируется привлечение частных инвестиций, которые позволяют наращивать промпотенциал.

Для лизинговых компаний и представителей промпредприятий столицы запись на мероприятие открыта в ситуационном центре правительства Москвы с 11.00 до 13.00. С 10:30 для гостей организован кофе-брейк. Чтобы зарегистрироваться, необходимо отправить на электронную почту info@mfppp.ru свою контактную информацию — e-mail, номер телефона, должность, название компании и ФИО.