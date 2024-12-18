В Москве пройдет российско-белорусский форум «Промышленность нового времени»

В столичном кластере «Ломоносов» МГУ 25 декабря текущего года пройдет международный форум «Промышленность нового времени », организованный правительством Москвы, комитетом по регламенту и парламентской деятельности Совета Федерации и Финансовым университетом при правительстве РФ, а гнеральными партнерами выступят российская EdTech-компания 1Т и белорусская ИТ-компания X-Labs inc, сообщили организаторы форума.

Мероприятие соберет на одной площадке представителей власти, около 1 тыс. компаний, более 70 спикеров и 5 тыс. участников.

«Интенсивность и глубина взаимодействия, особенно в инновационной сфере, между Россией и Беларусью являются примером для наших партнеров из стран ЕАЭС и СНГ. Основными преимуществами России и Беларуси в развитии промышленных отраслей и достижении задач в сфере импортозамещения являются, конечно, высокий научный потенциал и квалифицированные кадры для совершенствования промышленности нового времени», — отметил замминистра Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач.

На итоговом ежегодном событии обсудят национальные проекты 2025 года, развитие промышленности и экономики. Участники форума узнают о лучших практиках и результатах работы в различных отраслях, обменяются опытом, а также рассмотрят стратегии развития с использованием искусственного интеллекта и цифровых финансовых активов.

«Форум станет единой площадкой для диалога власти, бизнеса и промышленности, а это очень важно для стабильного и инновационного развития экономики. Мы обсудим цели национальных проектов и механизмы господдержки. Нам предстоит разобраться, как цифровизация влияет на развитие промышленности, и выработать дальнейшие шаги сотрудничества между бизнесом и властью», — сказал председатель комитета по регламенту и парламентской деятельности Совета Федерации Вячеслав Тимченко.

Ключевым участником форума в сфере искусственного интеллекта станет белорусская ИТ-компания X-Labs inc., которая представит около 30 современных проектов в высокотехнологичных сферах AI, VR и XR:

Arteki Studio — студия генеративной анимации, специализирующаяся на создании мультфильмов с использованием нейросетей. С помощью технологий ИИ контент генерируется в несколько раз быстрее и дешевле, чем это делают классические студии;

JGGL — эмоциональная социальная сеть, где каждый человек без специальных навыков сможет создать изображение, музыку, текст или видео с помощью ИИ, что дает свободу творить легче и быстрее без специальных навыков;

Nearis — комплексная система для физического восстановления пожилых, которая помогает самостоятельно передвигаться людям с расстройствами нервной системы и опорно-двигательного аппарата;

Biometric Suit — инновационная система для реабилитации и восстановления. Благодаря встроенным биометрическим датчикам и аналитике костюм адаптирует программы для каждого пациента;

Oasis Mirage — инструмент анализа данных, который использует технологии ИИ для структурирования и анализа огромных объемов данных в течение нескольких минут, после чего предоставляет проверенные данные;

Firsty AI — платформа для автоматизации первичного взаимодействия с клиентами и управления лидами через мессенджеры и соцсети с помощью ИИ;

Lutic AI — маркетплейс и платформа для работы с ИИ-моделями, объединяющая передовые возможности генеративного ИИ и удобные инструменты для разработчиков и бизнеса и другие.

«Сегодня искусственный интеллект — самая активно растущая по капитализации технология в мире, которая выступит дополнительным драйвером в экономике будущего и даст новый импульс многим отраслям: повысит эффективность производства, качество услуг и создаст рабочие места. На форуме мы продемонстрируем востребованные ИИ-продукты по многим направлениям, которые будут полезны государственным структурам, институтам развития и бизнесу», — подчеркнул Дмитрий Саксонов, основатель международных ИТ-проектов и CEO Blockchain Sports Ecosystem.

На мероприятии будет представлено пять тематических блоков.

Взаимодействие власти и промышленности.

Цифровые инновации в промышленности.

Технологии в промышленности.

Кадры в промышленности.

Медиа в промышленности.

Среди спикеров форума — представители власти и бизнеса:

Вячеслав Тимченко, председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности;

Дмитрий Вольвач, заместитель министра Минэкономразвитии России;

Анатолий Гарбузов, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы;

Надежда Сурова, директор Центра компетенций «Цифровая экономика», директор Международного евразийского индустриального фонда;

Василий Елистратов, начальник управления развития технологий искусственного интеллекта Министерства обороны РФ и другие.

Форум «Промышленность нового времени» пройдет 25 декабря 2024 года в кластере «Ломоносов» МГУ. Участие бесплатное. Зарегистрироваться и узнать больше о мероприятии можно по ссылке: https://forum.1t.ru/.