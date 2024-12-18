В Москве пройдет российско-белорусский форум «Промышленность нового времени»
В столичном кластере «Ломоносов» МГУ 25 декабря текущего года пройдет международный форум «Промышленность нового времени», организованный правительством Москвы, комитетом по регламенту и парламентской деятельности Совета Федерации и Финансовым университетом при правительстве РФ, а гнеральными партнерами выступят российская EdTech-компания 1Т и белорусская ИТ-компания X-Labs inc, сообщили организаторы форума.
Мероприятие соберет на одной площадке представителей власти, около 1 тыс. компаний, более 70 спикеров и 5 тыс. участников.
«Интенсивность и глубина взаимодействия, особенно в инновационной сфере, между Россией и Беларусью являются примером для наших партнеров из стран ЕАЭС и СНГ. Основными преимуществами России и Беларуси в развитии промышленных отраслей и достижении задач в сфере импортозамещения являются, конечно, высокий научный потенциал и квалифицированные кадры для совершенствования промышленности нового времени», — отметил замминистра Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач.
На итоговом ежегодном событии обсудят национальные проекты 2025 года, развитие промышленности и экономики. Участники форума узнают о лучших практиках и результатах работы в различных отраслях, обменяются опытом, а также рассмотрят стратегии развития с использованием искусственного интеллекта и цифровых финансовых активов.
«Форум станет единой площадкой для диалога власти, бизнеса и промышленности, а это очень важно для стабильного и инновационного развития экономики. Мы обсудим цели национальных проектов и механизмы господдержки. Нам предстоит разобраться, как цифровизация влияет на развитие промышленности, и выработать дальнейшие шаги сотрудничества между бизнесом и властью», — сказал председатель комитета по регламенту и парламентской деятельности Совета Федерации Вячеслав Тимченко.
Ключевым участником форума в сфере искусственного интеллекта станет белорусская ИТ-компания X-Labs inc., которая представит около 30 современных проектов в высокотехнологичных сферах AI, VR и XR:
- Arteki Studio — студия генеративной анимации, специализирующаяся на создании мультфильмов с использованием нейросетей. С помощью технологий ИИ контент генерируется в несколько раз быстрее и дешевле, чем это делают классические студии;
- JGGL — эмоциональная социальная сеть, где каждый человек без специальных навыков сможет создать изображение, музыку, текст или видео с помощью ИИ, что дает свободу творить легче и быстрее без специальных навыков;
- Nearis — комплексная система для физического восстановления пожилых, которая помогает самостоятельно передвигаться людям с расстройствами нервной системы и опорно-двигательного аппарата;
- Biometric Suit — инновационная система для реабилитации и восстановления. Благодаря встроенным биометрическим датчикам и аналитике костюм адаптирует программы для каждого пациента;
- Oasis Mirage — инструмент анализа данных, который использует технологии ИИ для структурирования и анализа огромных объемов данных в течение нескольких минут, после чего предоставляет проверенные данные;
- Firsty AI — платформа для автоматизации первичного взаимодействия с клиентами и управления лидами через мессенджеры и соцсети с помощью ИИ;
- Lutic AI — маркетплейс и платформа для работы с ИИ-моделями, объединяющая передовые возможности генеративного ИИ и удобные инструменты для разработчиков и бизнеса и другие.
«Сегодня искусственный интеллект — самая активно растущая по капитализации технология в мире, которая выступит дополнительным драйвером в экономике будущего и даст новый импульс многим отраслям: повысит эффективность производства, качество услуг и создаст рабочие места. На форуме мы продемонстрируем востребованные ИИ-продукты по многим направлениям, которые будут полезны государственным структурам, институтам развития и бизнесу», — подчеркнул Дмитрий Саксонов, основатель международных ИТ-проектов и CEO Blockchain Sports Ecosystem.
На мероприятии будет представлено пять тематических блоков.
- Взаимодействие власти и промышленности.
- Цифровые инновации в промышленности.
- Технологии в промышленности.
- Кадры в промышленности.
- Медиа в промышленности.
Среди спикеров форума — представители власти и бизнеса:
- Вячеслав Тимченко, председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности;
- Дмитрий Вольвач, заместитель министра Минэкономразвитии России;
- Анатолий Гарбузов, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы;
- Надежда Сурова, директор Центра компетенций «Цифровая экономика», директор Международного евразийского индустриального фонда;
- Василий Елистратов, начальник управления развития технологий искусственного интеллекта Министерства обороны РФ и другие.
Форум «Промышленность нового времени» пройдет 25 декабря 2024 года в кластере «Ломоносов» МГУ. Участие бесплатное. Зарегистрироваться и узнать больше о мероприятии можно по ссылке: https://forum.1t.ru/.