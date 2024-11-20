В Москве пройдет конкурс «Золотой колос — 2025», посвященный развитию ВДНХ

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Начался прием заявок на конкурс «Золотой колос — 2025», который посвящен развитию территории ВДНХ. В нем поучаствуют профессионалы в сферах реставрации, архитектуры, дизайна, а также творческие коллективы из РФ и заграничных стран, сообщает в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Золотой колос» проходит уже третий год подряд. В этот раз он посвящен теме «Лучший проект по воссозданию исторических павильонов ВДНХ».

Участники могут выбрать одно из исторических зданий: Большой кинотеатр или павильоны «Главпиво», «Охота и звероводство», «Урал» и «Мороженое».

Заявки принимаются до 31 января 2025 года.