В Москве пройдет III vеждународный турнир по кекусин-кан карате «Кубок наций»

III международный турнир по кекусин-кан карате «Кубок наций» состоится в Москве с 28 февраля по 1 марта 2026 года. В соревнованиях примут участие более 1 500 спортсменов из 30 стран и 50 регионов России, сообщает пресс-служба организаторов.

Турнир «Кубок наций» пройдет в Баскет холле на территории парка «Москворецкий». Организаторами выступают Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» и Клуб каратэ киокусинкай «Подольск-Додзе». Для участия спортсменам и зрителям необходимо пройти обязательную регистрацию до 26 февраля 15:00 по московскому времени.

Соревнования включены в календарный план Министерства спорта РФ и позволяют участникам получить высшие спортивные звания. В 2025 году по итогам турнира 20 спортсменов выполнили норматив мастера спорта России, а 8 — мастера спорта международного класса. В 2026 году ожидается участие представителей стран БРИКС, Донбасса, Новороссии и других регионов.

Заместитель председателя Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Артем Петрухин отметил, что организаторы стремятся создать безопасное пространство для развития детско-юношеского спорта и обмена международным опытом.

«Наша задача — дать ребятам возможность стать частью крупнейших спортивных состязаний и доказать высокий уровень российского спорта», — рассказал Артем Петрухин.

В первый день турнира выступят юноши и девушки 12–15 лет и юниоры 16–17 лет, во второй — мужчины и женщины старше 18 лет всех весовых категорий. Для зрителей подготовлена насыщенная программа с участием звезд спорта и эстрады, а также розыгрыш призов. Перед финальными поединками состоится торжественный вынос флагов стран-участниц.

Руководитель клуба «Подольск-Додзе» Максим Аборин подчеркнул, что турнир ежегодно объединяет спортсменов из разных стран и регионов России, способствуя развитию спорта и формированию сильного характера у участников.

Первый турнир прошел в 2024 году в Чехове, собрав более 800 спортсменов из 12 стран. В 2025 году в Москве участвовали 1 800 спортсменов из 26 стран, а прямую трансляцию посмотрели более 600 тысяч человек. Основным спонсором соревнований выступает Холдинг «Строительный Альянс», поддерживающий развитие детско-юношеского спорта в России.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.



«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.