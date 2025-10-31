В Москве проходит Международный фестиваль «Народы России и СНГ»

В пятницу в столице начался Международный фестиваль «Народы России и СНГ». Он приурочен ко Дню народного единства, сообщает пресс-служба ФАДН России в Telegram-канале .

В рамках первого дня мероприятия состоялось пленарное заседание «Народы России и СНГ: оберегая ценности, стремиться в будущее». В нем приняли участие представители органов власти, науки, а также эксперты. Они обсудили ключевые направления реализации государственной национальной политики и укрепления сотрудничества России со странами СНГ.

Участников на церемонии открытия поприветствовал секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. Он отметил важность единства и сохранения традиционных ценностей. По словам Шойгу, именно в них заключается сила России и стран Содружества.

«Важнейшая задача — защита и укрепление духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного и языкового многообразия народов нашей страны», — сказал секретарь Совета Безопасности РФ.

Также на открытии выступил руководитель ФАДН России Игорь Баринов. По его словам, единство — в многообразии. Он назвал русский язык коммуникативным средством наднационального общения, объединяющим граждан Содружества.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.