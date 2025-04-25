В Москве продолжат развивать цифровую экосистему образования

В Москве продолжат реализацию цифровой экосистемы образования. Для этого предпринимается целый ряд шагов, в том числе полная интеграция колледжей в единую цифровую систему и внедрение сервисов «Московской электронной школы» («МЭШ») в другие субъекты России, сообщает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Сергея Собянина.