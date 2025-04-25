В Москве продолжат развивать цифровую экосистему образования
В Москве продолжат реализацию цифровой экосистемы образования. Для этого предпринимается целый ряд шагов, в том числе полная интеграция колледжей в единую цифровую систему и внедрение сервисов «Московской электронной школы» («МЭШ») в другие субъекты России, сообщает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Сергея Собянина.
Московские власти также улучшают платформы для профориентации старшеклассников и масштабируют возможности сервиса «Цифровой учитель». Благодаря «Цифровому учителю» учащиеся могут устранять пробелы в знаниях, отметил Собянин.
«Центральное место в цифровой экосистеме столицы занимает „Московская электронная школа“», — подчеркнул мэр в своем Telegram-канале.
Собянин добавил, что «МЭШ» пользуются свыше 7 млн людей по всей стране — преподаватели, ученики и их родители.