В Москве прирост свежевыпавшего снега может составить до 2 см
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В столице идет снег, за день в мегаполисе прирост свежевыпавшего снега может быть до 2 см, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.
Коммунальные службы непрерывно проводят мониторинг состояния улиц и дорог Москвы. Также специалисты проводят регламентные работы.
Автомобилистов попросили быть внимательными на дорогах, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию от других машин.
В Московском регионе на субботу объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Он действует из-за сильного мокрого снега и гололедицы.