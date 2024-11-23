сегодня в 13:08

В Москве прирост свежевыпавшего снега может составить до 2 см

В столице идет снег, за день в мегаполисе прирост свежевыпавшего снега может быть до 2 см, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Коммунальные службы непрерывно проводят мониторинг состояния улиц и дорог Москвы. Также специалисты проводят регламентные работы.

Автомобилистов попросили быть внимательными на дорогах, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию от других машин.

В Московском регионе на субботу объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Он действует из-за сильного мокрого снега и гололедицы.