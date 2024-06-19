В Москве пресекли деятельность банды черных риелторов

Московские следователи пресекли деятельность банды черных риелторов, которые орудовали на рынке недвижимости с 2010 года, сообщается в официальном Telegram-канале СК РФ.

Трое организаторов разработали схему завладения квартирами, которые принадлежали умершим москвичам. С помощью третьих лиц и поддельных документов они переоформляли недвижимость на подельников.

За все время существования банды они смогли переоформить на себя более 60 квартир в столице. Имущественный вред городу составляет более 250 млн рублей.

Следователи возбудили против преступников уголовные дела по статьям о мошенничестве и незаконной легализации имущества. Для проведения следственных действий доставили сразу более 40 человек. Их проверят на причастность к преступлениям.