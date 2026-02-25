В Москве прекратили уголовное преследование пластических хирургов клиники Хайдарова

Уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, повлекших смерть человека) в отношении хирургов было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.

Дело было передано в столичный суд за 20 дней до окончания срока давности привлечения к уголовной ответственности. В связи с этим суд вынес частное постановление в адрес органа предварительного следствия.

16 февраля 2024 года известному бизнесмену и продюсеру Петру Гаврилову провели лапароскопическую продольную резекцию желудка в клинике IQ Plastique. Уже 20 февраля мужчина вернулся в медучреждение с жалобами на сильную боль. Вечером 21 февраля врачи провели диагностическую лапароскопию и диагностировали у продюсера перитонит.

23 февраля Гаврилова госпитализировали с плохим самочувствием. Уже в больнице мужчина впал в кому и 27 февраля скончался, не приходя в сознание.

