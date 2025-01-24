В Москве представили приложение Membrana, обеспечивающее безопасность в Сети

«Какую проблему мы решаем нашим приложением, разве в Сети нет приложений, дающих безопасность? На самом деле не все понимают, что сейчас в Сети больше девайсов, чем людей на планете. Надо понимать, что все мы работаем как сенсоры для Сети, и не все понимают, как она работает. Очень много девайсов отдает данные в Сеть, и возникает вопрос: а у кого есть эти доступы и для чего они используются?» — рассказал журналистам CRO центра инноваций МТС Future Crew Евгений Черешнев.

Он отметил, что, согласно актуальным исследованиям, в настоящее время около 48% людей считают интернет небезопасным пространством, скрывающим в себе различные угрозы. Соответственно есть спрос на безопасность и приватность в Сети. Приложение для смартфонов Membrana создано, чтобы частная жизнь оставалась приватной и для защиты от вирусов и мошенников.

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Программа использует свой собственный алгоритм для блокировки рекламы на сайтах, скриптов, собирающих данные и аналитику о пользователях. Так интернет становится «чище». При этом фильтрация контента происходит в сети мобильного оператора, а не на устройстве, что экономит заряд аккумулятора.

У приложения есть собственный голосовой ассистент. В настройках можно задать, кто будет попадать на помощника, а кто сможет напрямую дозвониться до абонента. Виртуальный ассистент умеет определять звонящего и вероятную причину вызова. Например, звонит неизвестный номер: приложение сможет определить, что это курьер, который привез заказ из маркетплейса.

Membrana регулярно мониторит Сеть на предмет утечки персональных данных. В случае, если они были скомпрометированы, приложение даст рекомендации о том, как себя обезопасить. Кроме того, программа умеет скрывать основной номер. Разработчики заявляют, что функционал приложения будет расширяться.

Стоимость использования программы составляет 1900 руб. в месяц. В настоящее время предложение действует для жителей Подмосковья и столицы.