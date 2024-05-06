В Москве предприятия обрабатывающей промышленности увеличили производство почти на 20%

С начала года столичные предприятия обрабатывающей промышленности увеличили производство на 17,9%, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

«В лидерах — высокотехнологичные и наукоемкие отрасли: производство компьютеров, электроники и микроэлектроники, фармацевтических препаратов, машин и оборудования. Также — предприятия, выпускающие продукты питания и товары первой необходимости», — сказал Собянин.

Рост производительности связан с развитием и внедрением новых технологий, в том числе искусственного интеллекта. Другими важными факторами являются собственные инвестиции и всесторонняя поддержка города.

«На нашем производстве в начале этого года мы глобально обновили и модернизировали систему вентиляции — это необходимое условие работы производства электронных изделий. В первом квартале этого года были выпущены три варианта маршрутизаторов для разных видов общественного транспорта и городской инфраструктуры Москвы, выпущена новая модификация системы видеонаблюдения. Сейчас компания готовится к производству в следующем квартале более тысячи единиц продукции», — сказал Антон Есин, основатель и генеральный директор Инкарнет (АО «МирВайФай»).

Также отмечается, что столичный центр «Моспром» помогает выйти на рынки стран Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии и др. За три месяца этого года экспортную поддержку центра получили больше 50 предприятий.