В Москве построят еще около 40 соцобъектов до конца 2024 года

сегодня в 12:10

В Москве возвели 63 соцобъекта с начала текущего года

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице с начала 2024 года возвели 63 социально значимых объекта. По его словам, при строительстве учитывались потребности каждого района, сообщает «Вечерняя Москва».

Градоначальник отметил, что в мегаполисе заработали 15 новых школ и учебных корпусов на 11 703 учащихся, а также дошкольные отделения на 525 мест.

«Также построили 22 детских сада для 4 517 малышей, 9 медицинских объектов, 10 спортивных сооружений и 7 учреждений культуры», — подчеркнул глава города.

Собянин обратил внимание, что большая часть зданий была возведена благодаря инвесторам и средствам из федерального бюджета.

Мэр добавил, что к концу года рабочие планируют достроить еще около 40 разных соцобъектов.