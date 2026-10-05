В Москве после теплых четверга и пятницы на выходных начнутся дожди — синоптик

В Москве и области после потепления в четверг и пятницу на выходных немного похолодает, местами пройдут дожди. Повторения заморозков не ожидается, сообщает Общественная Служба Новостей .

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова прогнозирует небольшие дожди в понедельник и вторник, а со среды до пятницы — погоду без осадков. 8 октября гребень южного антициклона принесет потепление: днем в Москве будет +15…+17 градусов, в области +13…+18. Пятница станет самым теплым днем: в столице ночью +7…+12, днем +14…+19.

В выходные погоду определят атмосферные фронты циклона с центром над Финским заливом. В столичном регионе ночью ожидается +4…+9 градусов, днем +11…+16 — по-прежнему выше климатической нормы.

«Также на выходные прогнозируются дожди — это самое неприятное. Сейчас-то погода у нас в основном будет сухой, а к концу недели могут быть дожди различной интенсивности. Но категории осадков небольшие — скорее всего, выпадут на меньшей части территории. А что касается отрицательной температуры, которая у нас наблюдалась в выходные дни, то пока что ее не ожидается. Зона отрицательных температур покинула столичный регион», — рассказала Позднякова.

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