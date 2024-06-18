Апелляционная инстанция Мосгорсуда отменила решение Перовского районного суда, которому отказали в возмещении ущерба за травму в ресторане «Макдоналдса», и вынесла новое решение, согласно которому сеть заведений быстрого питания «Вкусно — и точка» обязана выплатить мужчине 908 785 рублей, сообщает РБК .

«Взыскать с ООО «Система ПБО» в пользу Овчинникова А.В. утраченный заработок в размере 329 тысяч рублей, расходы на лечение в размере 8 тысяч 511 рублей, компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей, штраф в размере 293 тысяч 774 рублей, судебные расходы на оплату юридических услуг в размере 27 тысяч 500 рублей», — говорится в решении суда.

Также компанию обязали заплатить пошлину в размере около 7 тысяч рублей в бюджет Москвы.

Отметим, что мужчина выиграл суд о травме, которую получил в ресторане «Макдоналдс» еще в апреле 2021 года. Он зашел в заведение поесть, но по пути к стойке для заказов поскользнулся на мокром полу, который помыли и не установили предупреждающую табличку. В итоге потерпевший сломал плечо правой руки.

Первый суд он проиграл, но 11 апреля 2024 года справедливость восторжествовала. Теперь сеть ресторанов «Вкусно — и точка», которая до смены владельца и ребрендинга была «Макдоналдсом» обязана выплатить посетителю более 900 тысяч рублей.