В Москве показали любимую дагестанскую мебель Путина
Фото - © Пресс-служба Московской недели дизайна и интерьера
Во время Московской недели дизайна и интерьера продемонстрировали последнюю коллекцию мебельного ателье из Дагестана. В ней было кресло, которое, по словам гендиректора фирмы Инны, было оценено президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба мероприятия.
Некоторую мебель из коллекции уже демонстрировали во время конкурса «Знай наших». Там дагестанское мебельное ателье выиграло, обойдя 12 тыс. производств из всех регионов РФ. Компанию с победой поздравил президент Путин.
После награждения в Международном доме торговли была организована презентация. Президент РФ высоко оценил одно из созданных кресел. Его показали и на Московской неделе дизайна и интерьера, добавила гендиректор фирмы.
Последняя коллекция компании называется INA. С лакского дагестанского языка слово переводится как «ты».
При создании коллекции авторы хотели показать гордость за культурное наследие. При изготовлении этой мебели применяются стандартные этнические орнаменты и изделия.
Например, на выставке показано зеркало, внутрь которого помещен дагестанский ковер «Сумах». Продемонстрировали также стол, вдохновленный серебряными украшениями.
Помимо этого, выставили стул со спинкой в виде лент, с помощью которых переносили кувшины с водой, — хурджинов. Показали и кресло с силуэтом закругленных рогов барана, которое и оценил президент Путин.
Фирма участвует в Московской неделе интерьера и дизайна второй раз. После прошлого мероприятия объем заказов вырос в три раза.
У покупателей особенно популярна этника. Один из последних клиентов заказал 120 3D-моделей.
Когда они попадают к дизайнерам, то добавляются в их проекты. Их продолжительность — один-два года. Получается, что за последние 30 дней у компании уже появилось около 10 активных заказов. По ним начало работать производство.