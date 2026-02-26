В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса экограмотности «Зеленый Зачет»

«Мероприятие направлено на то, чтобы ребят, участвующих в экологической жизни страны, становилось больше. Очень важно, чтобы подрастающее поколение перехватило эстафетную палочку. Чтобы у нас везде была чистая вода, чтобы мы дышали чистым воздухом. Именно такие задачи перед нами ставит наш президент Владимир Путин», — сказал журналистам председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

Он отметил, что подрастающее поколение очень осознанно относится к вопросам экологии, им не требуется дополнительно объяснять значимость этого вопроса для страны и планеты.

«Тестирование прошло хорошо, сегодня начинается второй этап олимпиады. Когда мы не мусорим, помогаем ближним, обустраиваем заповедники — это есть настоящая и деятельная любовь к Родине, а не красование. И для нашей партии такая работа является постоянной», — отметил лидер фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.

Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин

Глава партии уточнил, что за прошедший год около 100 тыс. человек приняли участие в разнообразных зоозащитных и экологических акциях, которые проводила фракция совместно с фондами.

«Победители и призеры получают множество преференций. В дальнейшем они могут побороться за президентские гранты, получать путевки в лагеря и дополнительные баллы при поступлении в вузы. В дальнейшем мы с ребятами поддерживаем связь и смотрим, кто куда поступил. В „Зеленом зачете“ участвуют старшеклассники и первокурсники. Потому что в дальнейшем они могут захотеть связать свою жизнь с экологией», — сказала журналистам директор Фонда поддержки и развития экологических инициатив «Компас» Татьяна Ковалева.

Конкурс проходит в два этапа. Первый тур состоялся в конце 2025 года в дистанционном формате. В нем приняли участие более 72 тыс. человек со всей страны. Во второй тур прошло 1121 человек из 64 регионов России.

