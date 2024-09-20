Правительство Москвы, Минпромторг и Минкультуры РФ в Москве подвели итоги национальной премии «Лучший промышленный дизайн России», сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

Голосование и участники

В финал вышло почти 200 проектов, победителями стали 30, из которых 21 — представляют Москву.

«В этом году премии был присвоен статус национальной, а число участников выросло вдвое — организаторы получили свыше одной тысячи заявок почти из 50 субъектов РФ. В конкурсе впервые участвовали компании из Луганской и Донецкой Народных Республик, Севастополя, Алтайского края, Астраханской области, Владивостока, Мурманска, Пскова, Республики Коми, Республики Саха и других», — написал градоначальник.

По результатам народного голосования, в котором приняли участие более 500 тыс. человек, награды в номинации «Народный выбор» вручили 13 проектам, из них 10 — также из Москвы. Лауреаты премии получили право размещать на своей продукции специальный знак качества, сообщили в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Победители

Компания «Парус электро» — разработчик и производитель электротехнической преобразовательной техники — заняла первое место в категории «Городской дизайн» с проектом зарядной станции для электротранспорта.

Первое место в категории «Дизайн промышленного оборудования» второй год подряд занимает компании «ЛАССАРД». Компания представила лазерный станок для резки SMART XL, который режет различные металлы, твердые сплавы, медь, керамику, резину, графит.

В категории «Дизайн упаковки продуктов питания» первое место занял производитель здоровых десертов «НУТТИС». Компания представила дизайн упаковки шоколадного батончика с ореховой пастой без сахара.

В категории «Ювелирный дизайн» в рамках экспертного и народного голосования победу одержала компания «Алиот» с дизайном платежного кольца «Эволюцеринг».

Победителем народного голосования в категории «Дизайн промышленного оборудования» стал производитель промышленных роботизированных систем «Технорэд». Компания представила на конкурс робототехнический комплекс по паллетированию и укладке REDCARGO cobot — стандартизированное решение для автоматизации процесса укладки готовой продукции.

Также по итогам народного голосования первое место в категории «Дизайн медицинского оборудования» заняла компания «Моторика», представившая новый многофункциональный протез предплечья с микропроцессорным управлением Manifesto Hand.

Важность промышленного дизайна

По словам генерального директора и основателя компании ООО «Технорэд» Артема Лукина, промышленный дизайн — это про эргономику, безупречное качество материалов и исполнения, про функциональность, выведенную на уровень искусства. Про энергию и искру жизни, вложенную разработчиками в свою идею.

«Важно, чтобы у людей, которые работают с оборудованием, было ощущение, что производитель позаботился не только об утилитарной составляющей своего решения, но и об удобстве и комфорте, чтобы с устройством было приятно взаимодействовать. Мы разрабатываем наши роботизированные комплексы такими, чтобы каждый понимал: профессия робототехника, программиста станков, инженера — это престижно и технологично», — резюмировал Лукин.