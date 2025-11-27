В Москве подведены итоги Всероссийской премии «Молодой предприниматель России»

Актуальность поддержки самозанятых подтверждается их растущей ролью в экономике: согласно информации ФНС, в России зарегистрировано более 14,1 млн самозанятых, что приближается к 19% от общей численности трудоспособного населения. Среди ключевых плюсов этого статуса — низкая налоговая ставка (4–6%), несложная процедура отчетности и регистрации, а также возможность работать по трудовому договору.

«Самозанятость перестала быть просто налоговым экспериментом — сегодня это мощный драйвер рынка и фундамент развития малого бизнеса в регионах. Такой формат дает людям свободу: минимальные риски на старте позволяют предпринимателям смелее пробовать новое, находить свою нишу и масштабироваться. Для многих это становится первой, самой важной ступенью на пути к созданию крупного дела. Мы видим этот рост изнутри и рады поддерживать тех, кто готов превращать навыки в успешное дело», — отметила директор по взаимодействию с госорганами «Авито Услуг» Константин Агула.

Победительницей в номинации «Молодой самозанятый года» стала 23-летняя Мария Караулова из Самарской области. Она занимается производством натуральной молочной продукции по собственным рецептам, а также создает карты питания и системы ухода для животных.

В качестве награды она получила специальные условия для продвижения своих услуг на «Авито» и возможность получить консультацию по развитию бизнеса от одного из топ-менеджеров компании. Премия «Молодой предприниматель года», которая вручается с 2010 года, нацелена на выявление и поддержку активных молодых людей, создающих прозрачный и социально ответственный бизнес.

«За этот год мы провели свыше 1000 событий в рамках профильного направления для молодых предпринимателей Росмолодежь.Предпринимай. Ребята предлагают решения для перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства, развивают ИТ-технологии и креативные индустрии, создают социальные предприятия. В рамках нацпроектов „Молодежь и дети“ и „Кадры“ мы поддерживаем инициативы молодых предпринимателей, а также уделяем особое внимание развитию начинающих специалистов, чтобы молодые люди могли воплощать свои идеи в России и реализовывать свои бизнес-проекты по всей стране», — пояснил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.