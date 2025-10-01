В Москве побит рекорд атмосферного давления 50-летней давности

«В столице второй день подряд зафиксирован рекорд максимального атмосферного давления», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что накануне в мегаполисе было зафиксировано атмосферное давление в 766,1 мм рт. ст., что стало рекордным показателем для 30 сентября с 1942 года.

Синоптик добавил, что в среду столичные барометры показали 763,9 мм рт. ст. Это также рекорд максимального атмосферного давления для 1 октября. Предыдущий рекорд в 763,5 мм рт. ст. был установлен в 1975 году.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.