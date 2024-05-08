В Москве планируется провести противогололедную обработку дорог

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В Москве специалисты проведут противогололедную обработку дорог и тротуаров, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В ночь на 9 мая, а также в утренние часы температура воздуха может опускаться до -2 градусов.

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Автомобилистам стоит быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим.

8 мая на Москву и область обрушилась настоящая метель. Порывы ветра достигали 17 м/с, значительно ухудшалась видимость.