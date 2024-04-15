В Москве ожидаются сильные осадки и заморозки

Синоптик Александр Ильин заявил, что наступившая неделя в Московском регионе ожидается весьма дождливой — объем осадков может приблизиться к норме за весь месяц. Тем не менее, температура воздуха в столице и области ожидается в пределах климатической нормы, сообщает «Вечерняя Москва».

В начале недели, по словам Ильина, в Москве ожидается сильный ветер с порывами 14-19 метров в секунду. До 18 апреля температурные показатели в целом составят 8-13 градусов. Однако, как предупредил эксперт, в четверг и пятницу ночная температура может понизиться до нуля градусов, что поспособствует заморозкам.

«В отдельных районах на западе и северо-западе не исключены небольшие заморозки с температурой от нуля до минус одного градуса», — сказал синоптик.

Западный и северо-западные районы Москвы может снова подморозить в ночь с 20 на 21 апреля. В целом, по прогнозу Ильина, вся наступившая неделя будет достаточно дождливой.