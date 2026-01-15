В Москве ожидаются морозы до -23 градусов на выходных

В воскресенье ночью в Москве температура упадет до -23 градусов, сообщает РИА Новости .

Согласно информации Гидрометцентра, в субботу температура в ночное время суток в столице составит -17, -15 градусов, а днем -13, -11 градусов.

«Восемнадцатого января облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью -23, -18 градусов, днем -13, -8 градусов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Москве из-за гололедицы, а в Подмосковье — из-за гололедицы и тумана.

В столице период предупреждения о гололедице продлится до 21 часа 15 января. На дорогах будет опасно.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.