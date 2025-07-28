В Москве открыта вакансия кота-массажиста с зарплатой 80 тысяч рублей

В Москве появилась вакансия кота-массажиста с зарплатой 80 тысяч рублей в месяц. Кот должен выполнять массаж и мурчащую терапию для клиентов студии, сообщает «Вечерняя Москва».

В одной из московских студий открыта вакансия кота-массажиста. Животному предлагают зарплату 80 тысяч рублей в месяц за проведение лапочного массажа спины и мурчащей терапии. В обязанности кота входит мурлыканье на частоте 20–25 Гц для расслабления клиентов, легкое поглаживание и пощипывание мышц, а также позирование для социальных сетей студии. Коту предстоит освоить техники «Топтоп», «Мягкое вымешивание теста» и «Целительное мур-мур». Кандидат может быть любой породы и расцветки, главное — дружелюбный характер и отсутствие агрессии. За довольных клиентов хозяину кота полагаются премии, а самому питомцу — бесплатные лакомства, лежанка и ветеринарное обслуживание. Работодатель также обещает гибкий график.

Необычные профессии для животных встречаются и в других странах. В Бразилии собака по кличке Тусон работает менеджером автосалона: пес носит галстук и бейдж, а его будни регулярно освещаются в соцсетях. В Тверской области кот Степан официально принят на работу в библиотеку, куда он однажды пришел сам и стал постоянным сотрудником.

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Руководитель международного агентства по подбору персонала Гарри Мурадян пояснил, что вакансия кота-массажиста — это, скорее, креативный маркетинговый ход для привлечения клиентов. По его словам, животное помогает создать расслабляющую атмосферу, а кот становится элементом сервиса под опекой человека.

Психолог, кандидат биологических наук Екатерина Трофимова отметила, что собаки и кошки приносят своим хозяевам множество положительных эмоций и могут стать героями необычных историй.