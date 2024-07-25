В Москве открылись 4 АЗС нового формата

В столице начали работу 4 новые АЗС «Газпромнефть» в уникальном для российской топливного ритейла формате. Из них 2 открылись на Кутузовском проспекте, вл. 52 и Севастопольском проспекте, вл. 89, и еще 2 — с внешней стороны 85 и 34 км МКАД в Бибиреве и Северном Бутове.

Под новым форматом АЗС подразумеваются расширенные возможности для автомобилистов при самостоятельной оплате товаров магазина, кафе и топлива. Пространства для автономных покупок на автозаправочных станциях организовали с увеличенным числом экспресс-касс. Благодаря этому клиенты сети совершают покупки быстрее, а персонал меняет подход к обслуживанию посетителей. При этом клиентский сервис стал более персонализированным — от приготовления заказов в кафе и консультирования в торговом зале до помощи в оформлении покупок на кассах самообслуживания.

Кроме оплаты топлива, благодаря цифровому меню на кассах самообслуживания можно заказать блюда фирменного кафе, оплатить горячие напитки и товары магазина, а также узнать количество бонусов по программе лояльности.

Автозаправочные станции нового формата самообслуживания уже работают в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. К концу текущего года в 12 российских регионах появится более 50 таких АЗС сети «Газпромнефть», из них в Подмосковье и Москве — 20.